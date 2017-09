Nur eine Nacht war der HC Davos Tabellenführer der National League. Nach der schmerzhaften 4:6-Niederlage gegen Lausanne sind die Bündner die Liga-Pole-Position bereits wieder los. Die Mannschaft von Arno Del Curto wurde vor heimischem Publikum für eine grossartige Aufholjagd im Schlussabschnitt nicht belohnt. Zur 2. Drittelspause hatte Lausanne mit 5:0 geführt.

Der SC Bern zeigte gegen Lugano wie man sich das Leben selber schwer machen kann. Der Meister verspielte im Schlussabschnitt einen komfortablen 4:1-Vorsprung, und verlor gegen die Tessiner 4:5 nach Penaltyschiessen. Der HC Lugano profitierte bei den Treffern zum 4:2 und 4:3 jeweils von Berner Strafen.

Der EHC Kloten darbt weiter. Gegen den EV Zug (1:2) kassierten die Zürcher die nächste, die fünfte Niederlage im fünften Spiel. Die Problemzone der Zürcher wurde in Zug einmal mehr offengelegt - in fünf Spielen erzielten die Klotener sieben Tore.

Ambri-Piotta erzielte gegen die SCL Tiger im Duell der beiden meistgenannten Playout-Kandidaten einen 5:3-Sieg. Den Grundstein für den Erfolg legten die Leventiner im zweiten Drittel, als sie aus einem 2:2 innert drei Minuten einen komfortablen 4:2-Vorsprung machten.

Die ZSC Lions konnten sich nach ihrem desolaten Auftritt gegen Lugano (1:6) nicht rehabilitieren. Gegen Fribourg-Gottéron folgte beim 1:2 der nächste Dämpfer für das hoch dotierte Ensemble von Hans Wallson - die Konsequenz: der 7. Platz. Fribourg dagegen beerbt den HC Davos als Tabellenführer.

Die Bieler schafften gegen Genève-Servette, was Davos gegen Lausanne missglückte. Die Seeländer kehrten im letzten Spielabschnitt einen 1:3-Rückstand in einen 5:4-Erfolg. Die Genfer fielen nach ihrem überraschenden Erfolg gegen den SC Bern hingegen wieder in alte Muster zurück.

Telegramme und Ranglisten:

Davos - Lausanne 4:6 (0:2, 0:3, 4:1)

4078 Zuschauer. - SR Koch/Mollard, Gnemmi/Progin. - Tore: 16. Danielsson (Trutmann, Genazzi) 0:1. 19. In-Albon (Trutmann) 0:2 (Strafe angezeigt). 23. (22:44) Schelling (Kneubühler) 0:3. 24. (23:16) Jeffrey (Pesonen) 0:4. 33. Vermin (Pesonen) 0:5. 43. (42:44) Du Bois (Ambühl/Ausschluss Junland) 1:5. 44. (43:03) Little (Ausschluss Junland) 2:5. 49. Corvi (Kousal, Sciaroni/Ausschluss Junland) 3:5. 51. Little (Aeschlimann) 4:5. 60. (59:34) Jeffrey (Pesonen) 4:6 (ins leere Tor). - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Davos, 9mal 2 Minuten gegen Lausanne. - PostFinance-Topskorer: Ambühl; Junland.

Davos: Senn; Du Bois, Kindschi; Grossniklaus, Nygren; Heldner, Paschoud; Forrer, Aeschlimann; Simion, Corvi, Little, Marc Wieser, Lindgren, Eggenberger; Sciaroni, Walser, Dino Wieser; Egli, Kousal, Ambühl.

Lausanne: Zurkirchen; Fischer, Gobbi; Trutmann, Genazzi; Junland, Borlat; Frick; Vermin, Jeffrey, Pesonen; Danielsson, Kneubühler, Ryser; Zangger, Froidevaux, Herren; Schelling, In-Albon, Simic; Bougro.

Bemerkungen: Davos ohne Schneeberger, Kessler (beide verletzt), Jörg, Jung (beide überzählig), Lausanne ohne Miéville, Nodari, Rytz und Walsky (alle verletzt), sowie Huet (überzählig). Timeout Davos (24.). Timeout Lausanne (26.). Davos ab 59:17 bis 59:35 ohne Goalie.

Bern - Lugano 4:5 (2:0, 2:1, 0:3, 0:0) n.P.

16'499 Zuschauer. - SR Stricker/Urban, Borga/Fluri. - Tore: 6. Noreau (Haas/Ausschlüsse Ronchetti, Walker) 1:0. 14. Bodenmann (Haas, Scherwey/Ausschluss Sanguinetti) 2:0. 22. Klasen 2:1. 26. Arcobello (Untersander, Genoni/Ausschluss Burren!) 3:1. 29. Moser (Untersander, Rüfenacht) 4:1. 50. Bürgler (Cunti/Ausschluss Ebbett) 4:2. 57. Sannitz (Vauclair, Fazzini/Ausschluss Randegger) 4:3. 59. Klasen 4:4 (ohne Torhüter). - Penaltyschiessen: Cunti -, Bodenmann -; Klasen -, Haas 1:0; Fazzini 1:1, Ebbett -; Lajunen 1:2, Pyörälä -; Bürgler -, Arcobello -. - Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Bern, 14mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Ebbett; Bürgler.

Bern: Genoni; Noreau, Beat Gerber; Andersson, Krueger; Untersander, Burren; Colin Gerber; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Randegger, Ebbett, Scherwey; Bodenmann, Haas, Pyörälä; Berger, Meyer, Kämpf; Heim.

Lugano: Merzlikins; Sanguinetti, Furrer; Wellinger, Vauclair; Chiesa, Ronchetti; Riva; Bürgler, Lajunen, Klasen; Fazzini, Lapierre, Sannitz; Walker, Cunti, Bertaggia; Reuille, Morini, Romanenghi.

Bemerkungen: Bern ohne Blum, Kamerzin, Hischier (alle verletzt) und Raymond (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Brunner, Ulmer (beide verletzt), Kparghai (krank) und Hofmann (NHL-Camp). Krueger nach 2 Dritteln verletzt ausgeschieden. Timeout Lugano (30.). Pfostenschüsse Sannitz (53.) und Noreau (58:28). Lugano von 58:16 bis 58:53 ohne Torhüter.

Zug - Kloten 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

7200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Oggier/Wiegand, Bürgi/Wüst. - Tore: 2. Kast (Schlumpf) 1:0. 36. Grossmann (Schlumpf) 2:0. 51. Bieber (Trachsler, Lemm) 2:1. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Zug, 5mal 2 Minuten gegen Kloten. - PostFinance-Topskorer: Roe; Hollenstein.

Zug: Stephan; Morant, Grossmann; Diaz, Geisser; Schlumpf, Stadler; Fohrler; Lammer, Roe, Stalberg; Martschini, Holden, Schnyder; Klingberg, Kast, Senteler; Arnold, Kläy, Haberstich.

Kloten: Saikkonen; Andersen, Weber; Bäckman, Von Gunten; Back, Harlacher; Stoop; Praplan, Sallinen, Hollenstein; Bieber, Trachsler, Bozon; Grassi, Marchon, Leone; Bader, Schlagenhauf, Kellenberger; Lemm.

Bemerkungen: Zug ohne Diem, McIntyre, Alatalo, Suri (alle verletzt), Helbling (gesperrt), Kloten ohne Ramholt, Obrist, Santala (alle verletzt). Kloten ab 59:07 ohne Goalie

Ambri-Piotta - SCL Tigers 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

5482 Zuschauer. - SR Tscherrig/Vinnerborg, Obwegeser/Rebetez. - Tore: 3. (2:50) Lhotak (Monnet, Müller) 1:0. 4. (3:45) Himelfarb (Blaser) 1:1. 8. Taffe (D'Agostini) 2:1. 15. Erkinjuntti (Gustafsson) 2:2. 23. Emmerton (Zwerger, Conz/Ausschluss Erni) 3:2. 26. D'Agostini (Plastino, Taffe/Ausschluss Haas) 4:2. 50. (49:07) Gustafsson (Erkinjuntti, Elo) 4:3. 50. (49:49) Zwerger (Plastino) 5:3. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 6mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Erkinjuntti.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Zgraggen; Ngoy, Jelovac; Fora, Pinana; Collenberg; Trisconi, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Emmerton, Zwerger; Berthon, Taffe, Lauper; Lhotak, Müller, Monnet.

SCL Tigers: Punnenovs (41. Ciaccio); Zryd, Koistinen; Blaser, Erni; Lardi, Huguenin; Seydoux, Randegger; Elo, Gustafsson, Erkinjuntti; Nüssli, Himelfarb, Kuonen; Dostoinow, Albrecht, Neukom; Gerber, Peter, Haas.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Gautschi, Hrabec, Stucki und Guggisberg, SCL Tigers ohne Stettler, Nils Berger, Pascal Berger (alle verletzt) und Gagnon (überzähliger Ausländer). Pfostenschüsse Lhotak (20.) und Emmerton (21.).

ZSC Lions - Fribourg-Gottéron 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

8173 Zuschauer. - SR Dipietro/Massy, Abegglen/Gurtner. - Tore: 32. Klein (Shore) 1:0. 34. Sprunger 1:1. 46. Sprunger (Kienzle) 1:2. - Strafen: je 4mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Nilsson; Bykow.

ZSC Lions: Flüeler; Klein, Geering; Blindenbacher, Phil Baltisberger; Karrer, Marti; Sutter, Seger; Herzog, Schäppi, Kenins; Wick, Pelletier, Nilsson; Chris Baltisberger, Shore, Künzle; Pestoni, Prassl, Bachofner.

Fribourg-Gottéron: Brust; Holös, Chavaillaz; Kienzle, Stalder; Rathgeb, Leeger; Glauser; Neuenschwander, Meunier, Schmutz; Sprunger, Slater, Birner; Rossi, Bykow, Mottet; Fritsche, Rivera, Vauclair; Chiquet.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Pettersson (krank), Sjögren, Hinterkircher (beide verletzt), Suter (NHL-Camp) und Guerra (überzählig), Fribourg-Gottéron ohne Cervenka, Schilt (beide verletzt), Abplanalp und Marchon (beide überzählig). Lattenschuss Birner (29.). Timeout ZSC Lions (58:26). ZSC Lions ab 58:26 ohne Torhüter.

Biel - Genève-Servette 5:4 (1:1, 0:2, 4:1)

4867 Zuschauer. - SR Hebeisen/Prugger, Kaderli/Kovacs. - Tore: 13. Earl (Micflikier, Maurer/Ausschluss Fransson) 1:0. 18. Traber (Romy, Fransson) 1:1. 24. Löffel (Simek, Tömmernes) 1:2. 35. Spaling (Gerbe, Löffel/Ausschluss Pouliot) 1:3. 43. Micflikier (Fey, Sutter) 2:3. 46. Micflikier (Wetzel) 3:3. 50. Fuchs (Schmutz) 4:3. 55. Almond (Gerbe) 4:4. 60. (59:39) Rajala (Forster) 5:4. - Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Pouliot) gegen Biel, 6mal 2 Minuten gegen Genève-Servette. - PostFinance-Topskorer: Rajala; Simek.

Biel: Hiller; Maurer, Kreis; Forster, Fey; Jecker, Steiner; Suleski; Joggi, Earl, Rajala; Micflikier, Sutter, Wetzel; Fabian Lüthi, Neuenschwander, Nussbaumer; Pouliot, Fuchs, Pedretti; Schmutz.

Genf-Servette: Descloux; Tömmernes, Löffel; Fransson, Jacquemet; Bezina, Vukovic; Mercier; Gerbe, Almond, Spaling; Wick, Romy, Simek; Traber, Richard, Schweri; Rubin, Hasani, Holdener; Maillard.

Bemerkungen: Biel ohne Dufner, Diem, Valentin Lüthi, Tschantré und Hächler, Genève-Servette ohne Bays, Mayer, Massimino, Antonietti und Impose (alle verletzt), Rod und Riat (beide in NHL-Camps). 59:39 Timeout Genève-Servette und danach ohne Goalie. Biel ab 40. ohne Maurer (verletzt ausgeschieden).

Rangliste: 1. Fribourg-Gottéron 5/12 (12:12). 2. Lugano 5/11 (21:13). 3. Biel 5/11 (19:12). 4. Zug 5/10 (15:13). 5. Davos 5/10 (15:13). 6. ZSC Lions 5/8 (15:16). 7. Bern 4/7 (13:8). 8. Ambri-Piotta 5/6 (12:14). 9. Genève-Servette 5/6 (11:13). 10. Lausanne 4/5 (13:15). 11. SCL Tigers 5/1 (14:23). 12. Kloten 5/0 (7:15).