In der anderen Partie machten die SCL Tigers gegen Lausanne aus einem 0:2-Rückstand einen 5:4-Sieg. Die Emmentaler stehen damit unmittelbar vor dem Ligaerhalt. Derweil spitzt sich alles auf ein Duell zwischen Lausanne und Ambri um den 10. Rang zu, der wie Platz 9 das vorzeitige Saisonende und das Vermeiden des Playouts bedeuten würde. Am Dienstag kommt es in Lausanne zum ersten Direktduell zwischen den Waadtländern und den Tessinern.

Kloten ging zwar durch Spencer Abbott im Powerplay in Führung (29.), Ambri glich aber noch vor der Pause - ebenfalls in Überzahl - zum 1:1 aus. Im letzten Abschnitt sorgten Cory Emmerton (44.) und der in der Qualifikation oftmals überzählige Peter Guggisberg (54.) für die Entscheidung zu Gunsten der Leventiner.

Mit Lausanne kehrte Trainer John Fust an die Stätte seines grössten Trainer-Erfolges zurück. Er hatte die Emmentaler 2011 in die Playoff-Viertelfinals geführt. Diese Playoffs erreichte Langnau seither nie mehr - auch in diesem Jahr nicht. Stattdessen dürfen sie sich nach dem knappen Erfolg auf ein frühes Saisonende einstellen. Aaron Gagnon stellte gegen Lausanne 51 Sekunden vor dem Ende mit seinem zweiten Treffer des Abends den Sieg sicher.

Telegramme:

SCL Tigers - Lausanne 5:4 (2:3, 2:1, 1:0)

5127 Zuschauer (Saison-Minusrekord). - SR Erard/Massy, Gnemmi/Stuber. - Tore: 8. (7:11) Junland (Danielsson, Jeffrey/Ausschlüsse Ciaccio, Lardi) 0:1. 9. (8:57) Junland 0:2. 18. Johansson 1:2. 20. (19:23) Gustafsson 2:2. 20. (19:38) Jeffrey (Junland, Danielsson) 2:3. 25. Dostoinow 3:3. 29. Gagnon (Dostoinow) 4:3. 34. Danielsson (Jeffrey) 4:4. 60. (59:09) Gagnon (Elo, Pascal Berger) 5:4. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 2mal 2 Minuten gegen Lausanne. - PostFinance-Topskorer: Elo; Jeffrey.

SCL Tigers: Ciaccio; Zryd, Seydoux; Huguenin, Blaser; Lardi, Erni; Randegger; Elo, Gagnon, Dostoinow; Pascal Berger, Johansson, Thuresson; Kuonen, Gustafsson, Neukom; Gerber, Albrecht, Nils Berger; Peter.

Lausanne: Huet (29. Zurkirchen); Junland, Borlat; Genazzi, Gernat; Gobbi, Frick; Nodari, Fischer; Ryser, Jeffrey, Danielsson; Herren, Vermin, Antonietti; Zangger, Froidevaux, Conz; Schelling, Miéville, Kneubuehler.

Bemerkungen. SCL Tigers ohne Punnenovs, Barker, Nüssli, Stettler (alle verletzt), Himelfarb und Erkinjuntti, Lausanne ohne Frattin, Pesonen, Stepanek (alle überzählige Ausländer), Trutmann und Walsky (beide verletzt). Timeout Lausanne (19:23/Coaches Challenge). Lattenschuss Dostoinow (55.). Lausanne ab 59:20 ohne Torhüter.

Ambri-Piotta - Kloten 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

4442 Zuschauer. - SR - Eichmann/Tscherrig, Abegglen/Fluri. - Tore: 29. Abbott (Bäckman/Ausschluss Goi) 0:1. 37. Zwerger (Kubalik/Ausschluss Santala) 1:1. 44. Emmerton (Zwerger, D'Agostini) 2:1. 54. Guggisberg (Goi) 3:1. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta 6mal 2 Minuten gegen Kloten. - PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Hollenstein.

Ambri: Conz; Ngoy, Jelovac; Zgraggen, Plastino; Fora, Pinana; Gautschi; D'Agostini, Emmerton, Zwerger; Incir, Kostner, Bianchi; Lhotak, Müller, Kubalik; Guggisberg, Goi, Lauper; Mazzolini.

Kloten: Boltshauser; Kellenberger, Kobach; Egli, Bäckman; Ramholt; Stoop; Kparghai, Harlacher; Bozon, Santala, Marchon; Praplan, Sallinen, Abbott; Grassi, Schlagenhauf, Hollenstein; Obrist, Trachsler, Leone.

Bemerkungen: Ambri ohne Trisconi, Stucki und Berthon (alle verletzt), Taffe und Karhunen (überzählige Ausländer) sowie Monnet (überzählig), Kloten ohne Back (krank), Bieber, Lemm, Bircher und Weber (alle verletzt) sowie Poulin (überzähliger Ausländer). - Pfosten: 12. Zwerger, 43. Guggisberg. - 22. Müller verletzt ausgeschieden. - Kloten ab 59:17 ohne Torhüter.

Rangliste: 1. SCL Tigers 1/70. 2. Lausanne 1/63. 3. Ambri-Piotta 1/60. 4. Kloten+ 1/47.

Bemerkung: Kloten im Abstiegs-Playoff.