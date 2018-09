Bis in die 28. Minute lagen die Klotener im Rückstand, dann drehten sie die Partie innerhalb von acht Minuten. Als Matchwinner feiern liess sich vor 4749 Zuschauern mit einem Tor und drei Assists Ryan MacMurchy. Der Kanadier hatte bereits am Vorabend bei der Saisonpremiere (3:1 in Winterthur) getroffen.

Am zweiten Spieltag bereits zum zweiten Mal trafen Langenthal und Olten aufeinander. Hatten die Langenthaler das erste Derby auswärts mit 4:3 für sich entschieden, setzte sich dieses Mal Olten auf fremdem Eis durch. Marco Truttmann schoss beim 3:1-Sieg Oltens zwei Treffer. Auch er hatte im Startspiel schon ein Tor erzielt.

Resultate und Rangliste:

Resultate: GCK Lions - Biasca Ticino Rockets 2:4 (1:0, 0:2, 1:2). Langenthal - Olten 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Kloten - Thurgau 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

Rangliste: 1. Kloten 2/6. 2. Ajoie 1/3. 3. EVZ Academy 1/3. 4. Olten 2/3. 5. Langenthal 2/3. 6. Winterthur 2/3. 7. Biasca Ticino Rockets 2/3. 8. Visp 1/2. 9. La Chaux-de-Fonds 1/1. 10. GCK Lions 2/0. 11. Thurgau 2/0.