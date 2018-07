Schon seit Mai ist bekannt, dass die Kontinental Hockey League (KHL) in der nächsten Saison für zwei Partien Halt in der Schweiz macht. Nun gab die russisch geprägte Liga die beiden Spielpaarungen in Zürich bekannt.

Am Montag, 26. November, trifft Dinamo Riga im Hallenstadion auf SKA St. Petersburg, zwei Tage später spielt der letztjährige Spengler-Cup-Teilnehmer aus Lettland gegen ZSKA Moskau.

Während Dinamo Riga in der KHL zuletzt 2014 die Playoffs erreicht hat, gehören SKA St. Petersburg und ZSKA Moskau zu den Spitzenteams der Liga. Abwechslungsweise erreichten sie in den letzten vier Jahren jeweils den Playoff-Final. Das Team aus St. Petersburg ging 2015 (unter dem damaligen Trainer Slawa Bykow) und 2017 sogar als Meister hervor.