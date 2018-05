Kleines Erfolgserlebnis für die sportliche Führung des EHC Kloten. Verteidiger Steve Kellenberger erneuerte seinen Vertrag, der mit dem Abstieg ungültig geworden war, um vier Jahre. Der 31-Jährige aus dem Klotener Nachwuchs spielte seit 2006 mit Ausnahme einer Ausleihe an Thurgau und zwei Saisons bei Biel immer im Zürcher Unterland und kam in dieser Zeit auf über 500 Partien in der NLA respektive National League.