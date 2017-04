Immonen kam vom KHL-Klub Nowgorod in die Schweiz. Er wurde dank seiner Routine und seiner Spielübersicht, aber auch dank seinen Stärken im Abschluss und beim Bully ein Leistungsträger beim EVZ.

In 117 Einsätzen in der National League A erzielte Immonen je 40 Tore und Assists. Im Jahr 2011 gehörte er dem finnischen Weltmeister-Team an.