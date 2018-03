Das heimstarke Ajoie legte den Grundstein zum vierten Sieg im vierten Playoff-Heimspiel mit zwei schnellen Toren im Start- und Mitteldrittel. Beim Qualifikations-Fünften ragte das kanadische Sturmduo Jonathan Hazen/Philip-Michael Devos heraus, das an allen vier Toren der Jurassier beteiligt war.

Die Rapperswil-Jona Lakers konnten durch Captain Antonio Rizzello in der 32. Minute auf 1:3 verkürzen. Doch die Aufholjagd des Cupsiegers wurde nur drei Minuten später durch das 4:1 von Doppeltorschütze Hazen jäh gebremst.

Als Qualifikationssieger haben die Lakers den Heimvorteil allerdings weiterhin auf ihrer Seite. Wie Ajoie haben auch die St. Galler in dieser Saison alle Playoff-Heimspiele gewonnen und können am Freitag wieder vorlegen.

Dritte Verlängerung im vierten Spiel

Ebenfalls weiter hart umstritten ist die Serie zwischen Langenthal und Olten. Zum dritten Mal im vierten Spiel musste die Verlängerung über den Sieger entscheiden. Titelverteidiger Langenthal hatte bis sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit 2:1 geführt, ehe Luca Zanatta die Oltner vor 5526 Zuschauern in der Kleinholz-Halle in die Verlängerung rettete und damit die Hoffnung auf den ersten Heimsieg in dieser Serie nährte.