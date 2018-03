Am Wochenende war Nashville in Minnesota noch mit 1:4 unterlegen gewesen, drei Tage später kamen die Predators mit Roman Josi und Kevin Fiala vor Heimpublikum gegen den gleichen Gegner zu zwei Punkten - und dies trotz nur eines Treffers in der regulären Spielzeit.

Diesen erzielte für das punktbeste Team der Liga Captain Roman Josi bereits in der 3. Minute; für den Berner Verteidiger, der zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt wurde, war es das 12. Saisontor. Auf der Gegenseite scheiterte der Churer Nino Niederreiter als erster Schütze im Penaltyschiessen.

Ebenfalls zu einem Heimsieg kamen Nico Hischier und Mirco Müller beim 4:3 der New Jersey Devils gegen Carolina. Die Marge auf den ersten Nicht-Playoff-Platz in der Eastern Conference (Florida Panthers) wuchs damit auf drei Zähler an; allerdings hat New Jersey zwei Spiele mehr ausgetragen.

Für die San Jose Sharks und Timo Meier endete bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in St. Louis eine Serie von acht Siegen am Stück. Angesichts von sieben Punkten Vorsprung ist die Playoff-Teilnahme der Kalifornier in der Western Conference allerdings nach wie vor kaum in Gefahr.