Josi rückt Meiers Punkterekord näher

Dank seinem Assist beim 2:0-Heimsieg von Nashville gegen Detroit erhöhte Josi sein Punktetotal auf 63. Auf die Bestmarke von Timo Meier aus der letzten Saison fehlen dem Captain und Topskorer der Predators nur noch drei Zähler.

Das primäre Ziel bleibt für Josi aber das Erreichen der Playoffs mit seiner Mannschaft. Der dritte Zu-Null-Sieg in diesem Jahr war für das Team aus Tennessee gegen das Schlusslicht der Liga so etwas wie ein Befreiungsschlag. Dank den zwei gewonnenen Punkten verbessert sich Nashville, das erneut ohne den überzähligen Yannick Weber antrat, im Westen auf den zweiten Wildcard-Platz. Noch sind in der Regular Season allerdings 15 Spiele ausstehend.