30 Jahre ist es her seit die Schweiz zum letzten Mal Finnland an einem Titelturnier bezwingen konnte. Um 20.15 Uhr spielt die Schweiz im Viertelfinal an der WM in Dänemark gegen den Gruppenersten Finnland. Eine grosse Herausforderung – schafft die Schweiz die Überraschung? Verfolgen Sie das Spiel hier im Liveticker.