Der bisherige Verteidiger von Biel wechselt nach dem Abstieg von Kloten nicht wie vor einigen Monaten noch vorgesehen ins Zürcher Unterland, sondern unterschrieb neu beim Playoff-Finalisten. Bei den Tessinern erhielt der knapp 24-jährige Jecker einen Zweijahresvertrag.

Der frühere Schweizer Junioren-Internationale verzeichnete in der Qualifikation der National League die viertbeste Plus-Minus-Bilanz aller Akteure der höchsten Spielklasse (plus 21). Mit dem Qualifikations-Dritten Biel scheiterte Jecker dann in den Playoff-Halbfinals an seinem künftigen Arbeitgeber.