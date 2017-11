Die Luganesi reagierten damit auf den sich abzeichnenden Abgang von Philippe Furrer, der wenig später einen Kontrakt bei Fribourg-Gottéron unterschrieb. Das Transfer-Domino war bereits im Herbst in vollem Gange. Und es wird vermutlich noch, bevor am Christbaum die Kerzen angezündet werden, schon fast wieder zum Stillstand gekommen sein.

Kurz vor Weihnachten dürften sämtliche Schweizer Spieler der mittleren bis gehobenen Hubraumklasse, deren Verträge am Ende der aktuellen Saison ausgelaufen wären, ihre berufliche Zukunft bereits geregelt haben.

Unterhaltend, aber unglaubwürdig

In der öffentlichen Wahrnehmung ist dieses Transfergebaren eine Unsitte. Besonders hübsch lässt sich das am aktuellen Transferdrama rund um Klotens Captain Denis Hollenstein festmachen. Die Fans seines jetzigen Klubs wittern Verrat.

Und die Anhänger seines neuen Arbeitgebers, der mit allergrösster Wahrscheinlichkeit ZSC Lions heissen wird, debattieren, ob man die Integrationsfigur des Erzrivalen nun Willkommen heissen soll oder nicht. Der Unterhaltungsfaktor mag hoch sein. Der Glaubwürdigkeit des Produkts National League sind solche Personaldiskussionen zur Unzeit aber abträglich.

In der Schweizer Eishockey-Szene selbst gehen die Meinungen diesbezüglich weit auseinander. Klar ist: eine Alternative zum aktuellen courant normal gibt es kaum. Ein Stichtag, wie er etwa in der NHL gang und gäbe ist – dort dürfen erst ab dem 1. Juli vertragslose Spieler bei einem neuen Klub unterschreiben –, ist hierzulande kaum durchsetzbar.

«Man kann den ganzen Prozess nicht kontrollieren»

Peter Zahner, CEO der ZSC Lions und profunder Kenner der Szene, winkt ab und sagt: «Mal abgesehen von allen arbeitsrechtlichen Hindernissen, steht ein Problem über allen: Man kann den ganzen Prozess nicht kontrollieren.»

Was es in so einem Fall bräuchte, wäre, analog zur freiwilligen Ausländerbeschränkung, ein Gentlemen-Agreement. «Aber ich bezweifle, dass sich in dieser Beziehung alle Klubvertreter wie Gentlemen verhalten würden», vermutet Zahner, dass man trotz eines Verbots und Androhung von hohen Bussen Mittel und Wege finden würde, heimlich mit einem Spieler vorher zu verhandeln.