Vielleicht hat es auch mit Situationen wie in diesem Video zu tun. Bereuen sie dieses Interview?

Nein, ich bereue das überhaupt nicht. Eine ehrlichere Antwort kann ich in dieser Situation nicht geben. Dass es ein Foul ist, sieht ja wohl jeder. Aber ich betone sogar, dass ich gar nicht in dieser Situation sein dürfte, weil ein Foul von meinem Mitspieler vorausgeht. In den Emotionen – das Interview folgte wenige Augenblicke nach der Aktion – ist es manchmal schwierig, ruhig zu bleiben. Das hängt dann auch von den Fragen des Journalisten ab. Aber Sport ist immer auch Unterhaltung und die Zuschauer wollen das sehen.

Es gibt einige Leute, die behaupten, mit etwas mehr Biss hätten Sie ihre NHL-Karriere verlängern können. Was sagen Sie diesen Leuten?

Ich habe damals nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Am Ende war es wohl eine Verkettung von Fehlern, die zum bekannten Ausgang führte.

Trauern Sie der Zeit in Nordamerika nach?

Nein. Ich habe mit 26 Jahren den Sprung in die NHL geschafft. In einem Alter, in dem du das normalerweise nicht mehr erreichst. Deshalb war drei Jahre später mit 29 Jahren der Gang in die AHL für mich keine Option. Diesen Prozess habe ich zur Genüge erlebt, als ich von den Junioren via 1. Liga und NLB in die Nati A gekommen bin und dort dann vierte Linie gespielt habe. Ausserdem konnte ich in anderen Teams in Europa zu viel bewirken, um in der AHL herumzudümpeln.

Viele Fans in Nordamerika waren überrascht, als der Vertrag in New Jersey aufgelöst wurde. Die Mehrheit erwartete, dass sie von einem anderen Team übernommen werden. Bestand diese Option nie?

Doch, es gab Gespräche mit anderen Teams und sogar Vertrags-Angebote.