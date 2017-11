Die beiden Zürcher Klubs beendeten damit wochenlange Spekulationen. Hollenstein bestritt bisher 378 Partien in der höchsten Schweizer Spielklasse. Dabei gelangen dem Flügel 99 Tore sowie 175 Assists.

ZSC-Sportchef Sven Leuenberger sieht in Denis Hollenstein einen der besten Zweiwegstürmer der Liga über die letzten Jahre. „Wir werden von ihm Leadership erhalten", so Leuenberger. 2010/2011 debütierte der 1.83 Meter grosse und 89 Kilogramm schwere Stürmer in der Schweizer Nationalmannschaft. Ab 2012 nahm Hollenstein jedes Jahr an der Weltmeisterschaft teil - 2013 gewann er die WM-Silbermedaille.

Kloten meldet derweil die Verpflichtung von Nationalverteidiger Timo Helbling. Der 36-jährige Spieler des EV Zug hatte bereits 2016 bei Kloten unterschrieben, war dann aber aus Budgetgründen den Zentralschweizern überlassen worden.