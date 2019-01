Eine Entwicklung, die in dieser Form niemand kommen sah. Bei den ZSC Lions hatte sich vor der knappen 1:2-Niederlage gegen Davos sogar ein positiver Trend abgezeichnet. Dank fünf Siegen in sechs Spielen waren die Zürcher über den Playoff-Strich geklettert. Alles in allem war die Unzufriedenheit beim ZSC über die mehrheitlich mageren Auftritte der Mannschaft aber latent.

Kult-Trainer Del Curto kehrt nach seiner kurzen Schaffenspause also an den Ort zurück, wo er zum ersten mal als Trainer nachhaltige Spuren hinterliess. Von 1991 bis im Oktober 1993 wirkte der Engadiner an der Bande des damaligen Zürcher SC und schaffte in den Playoffs 1992 mit dem Ausschalten des grossen HC Lugano für eine der grössten Sensationen in der Geschichte des Schweizer Eishockeys.

Rückkehr in die Lieblingsstadt

Seit jenem Frühling wurde Del Curto, der 1996 die Geschicke des HC Davos übernahm und dort insgesamt sechs Meistertitel feierte, in Zürich als Kultfigur gefeiert. Die Verbundenheit zum Klub in seiner Lieblingsstadt Zürich verband Arno Del Curto über alle die Jahrzehnte.

Nun steht er im Alter von 62 Jahren zum zweiten Mal in Diensten des ZSC. Aber unter völlig neuen Voraussetzungen. Vor 27 Jahren waren die Zürcher noch ein Underdog im Schweizer Eishockey. Jetzt sind die ZSC Lions ein Spitzenklub, der in den letzten Monaten nie richtig in Fahrt gekommen ist. Deshalb musste Serge Aubin gehen. Und deshalb steht Arno Del Curto plötzlich wieder an der Bande.