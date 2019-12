Haas verliert mit den Oilers erneut

Nachdem die Edmonton Oilers am Montag in Vancouver die sportliche Talfahrt mit einem 3:2-Sieg zwischenzeitlich gestoppt hatten, kehrten sie in der Nacht auf Donnerstag (Schweizer Zeit) auf die Verliererstrasse zurück. Trotz einer 1:0-Führung nach dem ersten Drittel musste sich der Leader der Pacific Division den Senators letztlich klar beugen.

Ein Doppelschlag durch Artem Anisimow und Connor Brown im zweiten Drittel innerhalb von zwölf Sekunden brachte die Wende zu Gunsten der Gäste. Der 27 Jahre alte Haas kam während rund 13 Minuten zum Einsatz und schoss dabei einmal auf das gegnerische Tor, war allerdings bei keinem der sieben Tore auf dem Eis engagiert.

Weiterhin erfolgreich präsentieren sich dagegen die Washington Capitals mit Jonas Siegenthaler. Der Leader der Metropolitan Division fuhr bei den Los Angeles Kings mit 3:1 den fünften Sieg in Folge ein. Verteidiger John Carlson (5./14.) brachte die Gäste, bei denen Siegenthaler 17 Minuten Eiszeit erhielt, mit einer Doublette im Startdrittel auf Kurs. Eine gute Minute vor Schluss zerstörte Tom Wilson mit einem Treffer ins leere Tor die letzte Hoffnung auf Punkte beim Heimteam.