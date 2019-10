Grosse Hoffnungen an Arcobello: Zukünftiger Leitwolf von Lugano weckt Erinnerungen an 1999

Drei Königswege führen bei einem Kanadier, Amerikaner, Skandinavier oder Osteuropäer zu einem Vermögen. Der erste ist der schwierigste: ein Einwegvertrag in der nordamerikanischen National Hockey League NHL. Der zweite ist sehr oft mit Einbussen der Lebensqualität verbunden: ein Vertrag in der grossrussischen KHL.

Beim dritten lässt sich ein schönes Einkommen mit unübertroffener Lebensqualität verbinden: Wenn ein ausländischer Spieler in unserer National League so gut ist, dass er von einem anderen Klub aus der gleichen Liga abgeworben wird. Weil in der Schweiz Nettogehälter bezahlt werden (das Einkommen ist also steuerfrei), die Wohnung, die Flugtickets und das Auto bezahlt sind und bei geschicktem Verhandeln auch noch die Schulbildung der Kinder auf Kosten des Klubs geht, ist dieser dritte Königsweg überaus attraktiv.