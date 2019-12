Dies, weil Ersatzkeeper Gauthier Descloux verletzt ist und Stéphane Charlin mit der Schweizer U20-Nationalmannschaft die Junioren-WM bestreitet.

Chuard war bis und mit letzter Saison in Nordamerika in der Nord American Hockey League (NAHL) tätig, wo er in 47 Spielen für die Shreveport Mudbugs eine Fangquote von über 93 Prozent erreichte.