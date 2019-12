Gefangen zwischen zwei Systemen: Ist die Swiss League zum Scheitern verurteilt?

Will heissen: Die ZSC Lions, der EV Zug und die beiden Tessiner-Vereine Ambri-Piotta und HC Lugano haben allesamt ein Swiss-League-Team, das direkt an der Organisation angeschlossen ist. Spieler werden fleissig zwischen Fanion- und Farmteam hin und her geschoben.

Die Idee hinter dem Farmteam macht zwar Sinn, doch sie bringt in der Schweiz verschiedene Schwierigkeiten mit sich. Nicht zuletzt, weil die Swiss League als Hybrid-Liga in Europa mit dem amerikanischen und dem europäischen Hockey alleine dasteht und es für diese Form kein erprobtes Erfolgsmodell gibt.

Ob sich dieser Zustand verbessern wird, darf stark bezweifelt werden. Zwar haben sich die GCK Lions über die Jahre hinweg in der Liga etabliert, doch der Pool in der Region Zürich mit ambitionierten Spielern ist randvoll und nicht zu vergleichen mit Zug oder Biasca.

Ebenfalls zu Schwierigkeiten führt der Qualitätsunterschied innerhalb der Liga. Dieser ist fatal: Zwischen Leader EHC Kloten und Schlusslicht HCB Ticino Rockets beträgt der Abstand 39 Punkte. Im Vergleich mit der National League sind es zwischen den ZSC Lions und Ambri Piotta lediglich 22 Zähler, also praktisch halb so viele.

Ein grundlegendes Problem der Liga ist die Vermarktung. Farmteams können zwar durchaus attraktives Hockey spielen, doch sie locken keine Zuschauer an. Weder im Stadion noch vor dem TV. Beim vorletzten Mittwoch-Spiel (das jeweils von «MySports» live übertragen wird) fanden gerade mal 136 Zuschauer den Weg in die BiascArena, um sich das Spiel zwischen dem EHC Visp und den Ticino Rockets anzusehen. Gut möglich, dass die Zahl der TV-Zuschauer nicht viel grösser war.

Nun ist ihre Schonfrist allerdings abgelaufen. Am Ende der Saison muss das Schlusslicht in die Relegation. Aus der dritthöchsten Liga, der MySports-League, haben Martigny, Basel, Chur und Arosa Interesse an einer Liga-Qualifikation zur Swiss League angemeldet.

Um weiterhin eine ambitionierte Swiss League garantieren zu können, muss die Hybrid-Liga auch zu einer Hybrid-Liga werden. Wenn also Farmteams mitspielen, müssten sie auch absteigen können. Das war in den letzten drei Jahren allerdings nicht der Fall, weil man den neuen Mannschaften damit Zeit geben wollte, um sich etablieren zu können.

Ob es allerdings tatsächlich zu einem Abstieg kommen wird, bleibt allerdings fraglich. Bei der kommenden Ligaversammlung könnte eine Zweidrittelmehrheit die Relegation noch in dieser Spielzeit kippen, sofern ein entsprechender Antrag eingeht. Man kann davon ausgehen, dass Ambri, Lugano und Zug alles daran setzen werden, um ihre Farmteams weiterhin in der Liga behalten zu können.

Viel eher könnten die Team einen Abstieg als Chance sehen, um sich schnell wieder aufzubauen und einen Neuanfang anzustreben. «Ich verstehe nicht, was an einem Abstieg in die MySports League so schlimm sein soll. Nehmen wir mal an, ein Farmteam steigt ab. Die jungen Spieler können sich auch dort beweisen. Vielleicht ist es sogar die bessere Lösung, als in der Swiss League regelmässig eine Klatsche zu bekommen.»

«Die Regeln während des Spiels zu ändern, erachte ich als unfair»

Dass die Modusänderung noch in dieser Saison eingeführt wird, hält der Verband allerdings für unrealistisch: «Formell liegt uns im Moment kein entsprechender Antrag eines Klubs vor. Im Falle einer Antragstellung für eine Modusänderung in der laufenden Saison wäre an der Ligaversammlung im Februar 2020 eine Zweidrittelmehrheit notwendig», sagt Kommunikationsleiterin Manuela Hess.

Der Einfluss der NLA-Vereine ist dabei nur begrenzt. Zwar können die Farmteam-Besitzer entsprechende Schritte einleiten, allerdings erhalten EVZ, ZSC, HC Lugano und Ambri Piotta nur das Stimmrecht für das Swiss-League-Team. «Da es sich um eine Angelegenheit handelt, die innerhalb des Leistungssports nur die Swiss League Klubs beträfe, besteht die Möglichkeit, dass an der Ligaversammlung nur die Swiss League Clubs abstimmen würden. Da gleichzeitig aber auch die MySports League, welche organisatorisch zur RegioLeague gehört, von der Modusänderung betroffen wäre, bräuchte es zudem die Zustimmung der Delegierten der Regio League», erklärt Hess weiter. Man halte aus diesem Grund eine Modusänderung in der laufenden Saison für unrealistisch.

Ligadirektor: «Die Regeln während eines laufenden Spiels zu ändern, erachte ich als unfair»

Eine klare Meinung hat auch Ligadirektor Denis Vaucher: «Die Regeln während eines laufenden Spiels zu ändern, erachte ich als unfair. Ich bin im Falle eines entsprechenden Antrags gegen eine Modusänderung während einer laufenden Saison – zumal die aktuelle Lösung das Ergebnis langwieriger Verhandlungen zwischen National League/Swiss League und der Regio League ist.»