2 Die Schweizer NHL-Spieler sind heiss auf einen Exploit

Mit Timo Meier, Roman Josi und Kevin Fiala stiessen drei Spieler, die nach der zweiten Runde der NHL-Playoffs ausgeschieden sind, spät zu den Schweizern. Was zeigt, dass die Motivation bei den Nordamerika-Söldnern enorm gross ist. Sie wollen, so wie Nino Niederreiter, Sven Andrighetto oder Mirco Müller beweisen, dass die Schweiz eine ernstzunehmende Hockey-Nation geworden ist, die auch den Grossen in einem Playoff-Spiel ein Bein stellen kann. Die NHL-Spieler wollen und können den Weg zum Sieg weisen.

3 Der richtige Mix aus offensivem Mut und defensiver Vorsicht

Die Schweizer haben die Zuschauer in der Vorrunde mit ihrer offensiven, energiegeladenen Spielweise erfreut. Früher gewann man Spiele vor allem dank einer defensiven Grundordnung, an der sich die Gegner die Zähne ausbissen. Mittlerweile ist die Schweiz in der Lage, Partien dank ihrer Feuerkraft im Sturm zu ihren Gunsten zu entscheiden. Gegen Finnland muss man nun aber wieder etwas zurück zu den Wurzeln.