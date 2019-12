Famoses Comeback von Damien Brunner

Der 33-jährige Schweizer Nationalstürmer steuert sein 27. Doppelpack in der National League zum 3:2-Sieg von Biel gegen die Rapperswil-Jona Lakers bei.

Und dies tat Brunner gleich in seinem Meisterschaftsspiel in dieser Saison. Der Zürcher hatte wegen eines in der Vorsaison in der Champions League erlittenen Handbruchs seit September kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Gegen die Lakers erzielte Brunner das 1:0 und das 3:2. Beim 1:0 traf Brunner nach einer Bilderbuch-Kombination über Luca Cunti und Mike Künzle. Beim 3:2 war der ehemalige Rapperswiler Verteidiger mit einer misslungenen Schussabgabe der Vorlagen-Geber für Brunner.

Biel konnte mit dem Sieg in der Rangliste als erster Verfolger der ZSC Lions wieder bis auf drei Pluspunkte zum Leader aus Zürich aufschliessen. Die insgesamt ebenbürtig gewesenen fielen durch die knappe Niederlage auf den vorletzten Rang zurück.

Biel - Rapperswil-Jona Lakers 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

6095 Zuschauer. - SR Mollard/Müller, Altmann/Schlegel. Tore: 11. Brunner (Cunti, Künzle) 1:0. 16. Ullström (Pouliot, Ausschluss Schneeberger) 2:0. 17. Rehak 2:1. 18. Rowe (Penalty) 2:2. 38. Brunner (Sataric) 3:2. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Biel, 2mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers. - PostFinance-Topskorer: Rajala, Egli.

Paupe; Salmela, Ulmer; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Sataric; Ullström, Pouliot, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Riat, Fuchs, Kessler; Kohler, Gustafsson, Neuenschwander.

Lakers: Nyffeler; Egli, Randegger; Vukovic, Schmuckli; Hächler, Maier; Schneeberger, Gurtner; Clark, Cervenka, Forrer; Kristo, Rowe, Simek; Mosimann, Schlagenhauf, Wetter; Dünner, Ness, Rehak.

Bemerkungen: Biel ohne Schneider (überzählig), Fey, Hügli, Lüthi (alle verletzt), Tschantré (krank), Lakers ohne Hüsler, Casutt, Profico und Schweri (alle verletzt), Wellman und Dufner (beide krank). - 57:44 Timeout Lakers, anschliessend ohne Torhüter.

Rangliste: 1. ZSC Lions 25/49 (85:57). 2. Biel 26/46 (69:62). 3. Genève-Servette 26/43 (73:66). 4. Davos 21/42 (73:62). 5. Lausanne 25/41 (73:67). 6. Zug 23/40 (77:67). 7. SCL Tigers 23/33 (58:65). 8. Fribourg-Gottéron 23/32 (56:59). 9. Bern 25/29 (66:82). 10. Lugano 25/28 (61:73). 11. Rapperswil-Jona Lakers 25/28 (65:82). 12. Ambri-Piotta 25/27 (58:72).