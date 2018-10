Nico Hischier gelang in der 18. Minute sein erster Saisontreffer. Die 1:0-Führung des Wallisers vermochte Sven Andrighetto in seinem ersten Saisonspiel für Colorado auszugleichen. Der Schuss des Zürchers landete in der 22. Minute zwar im Fanghandschuh von Devils-Goalie Keith Kinkaid, doch die Video-Konsultation zeigte, dass Kinkaids Parade hinter der Torlinie erfolgte.

Hischier hatte auch beim zwischenzeitlichen 2:2 (36.) den Stock mit einem Assist im Spiel. Die starke Leistung des Schweizer Centers war aber an diesem Abend nicht genug. Zum Matchwinner für die Avalanche avancierte Gabriel Landeskog. Der Schwede war mit drei Treffern massgeblich am vierten Saisonsieg Colorados beteiligt.