Die Stimmung im Schweizer Lager ist nach dem Exploit gegen Finnland im Viertelfinal (3:2) verständlicherweise gelassen. Gut gelaunt betraten Spieler und Trainer die Royal Arena in Kopenhagen, wo am Samstag das grosse Duell mit den Kanadiern wartet und die Chance winkt, als dritte Schweizer Mannschaft nach jenen 1935 und 2013 in einen WM-Final einzuziehen.

"Wir sind gut gereist. Wir hatten einen guten Busfahrer und konnten einen Jass klopfen, alles hat geklappt", so Patrick Fischer. Nach der Ankunft gab er seinen Spielern frei, das Eistraining war wie bereits am Tag vor dem Viertelfinal freiwillig. Nur die drei Torhüter und jene Spieler, die bisher nicht oder nur wenig zum Einsatz gekommen sind, standen auf dem Eis.

"Wir hatten uns hier in Kopenhagen extrem wohl gefühlt während der Gruppenphase", so Patrick Fischer, "nun ist die Vorfreude riesig". Für das Duell gegen die kanadische NHL-Auswahl kann Fischer wie bereits während der ganzen WM aus dem Vollen schöpfen; alle Spieler sind fit.