Entscheid zur Fortsetzung der Meisterschaft am Freitag

Beim Treffen der Liga-Verantwortlichen mit sämtlichen Vertretern der 24 Klubs der National League und Swiss League am Dienstag in Egerkingen wurden verschiedene Szenarien in Bezug auf das weitere Vorgehen der Meisterschaften diskutiert. Die definitiven Beschlüsse werden im Rahmen einer ausserordentlichen Ligaversammlung am Freitag getroffen.

Diese sind abhängig vom Entscheid des Bundesrats, ob das noch bis am 15. März gültige Veranstaltungsverbot aufgehoben, weiter verlängert oder verschärft wird. Derzeit ruht der Betrieb in den höchsten drei Schweizer Ligen.