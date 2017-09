Der neue Hoffnungsträger: Fredrik Pettersson.

Doch eigentlich ist es nicht ein Hoffnungsträger, sondern deren zwei. Mit dem US-Amerikaner Drew Shore und dem Schweden Fredrik Pettersson haben die ZSC Lions in der Offensive viel Feuerkraft eingekauft. Shore (26) erzielte in der letzten Saison für den EHC Kloten in 50 Spielen 24 Tore. Fredrik Pettersson hatte für den HC Lugano zwischen 2014 und 2016 in 99 Spielen 59-mal getroffen. Das sind exzellente Quoten. War die Verpflichtung von Shore bereits ein kluger Schachzug des neuen ZSC-Lions-Sportchefs Sven Leuenberger, so war der Zuzug von Pettersson, der sich in der letzten Saison mal wieder in der KHL versuchte (und nicht glücklich wurde), der eigentliche Coup. Pettersson an der Seite des besten Spielmachers der Liga, Robert Nilsson: Das verheisst für die Gegnerschaft nichts Gutes. Zumal der Goalgetter als unheimlich ehrgeizig gilt und ein Perfektionist ist, der seine Mitspieler zu Höchstleistungen anzutreiben vermag. Er könnte die beste Medizin gegen eine neuerliche Enttäuschung sein.