Es war eine Demütigung sondergleichen. Kein einziges Team aus dem Mutterland des Eishockeys war vor einem Jahr dabei, als es in den NHL-Playoffs um Titelehren ging. Für das Selbstverständnis der Kanadier war das ein Desaster. Doch nur ein Jahr später hat der Wind gedreht. Von den sieben kanadischen NHL-Teams haben nur die Winnipeg Jets und die Vancouver Canucks die Playoffs verpasst. Sogar die notorischen Dauerverlierer aus Edmonton und Toronto schafften dafür den Sprung unter die 16 besten Teams. Was auf den ersten Blick überraschend scheint, ist bei genauerem Hinsehen nichts als logisch. Auch die Schweiz spielt bei diesem Comeback der Ahornblätter eine nicht unwichtige Rolle.

Beispiel Ottawa Senators: Als die Senatoren im vergangenen Sommer die Verpflichtung von Headcoach Guy Boucher und Assistenztrainer Marc Crawford bekannt gaben, sorgte dies in Nordamerika auch für Stirnrunzeln. Boucher? Crawford? Richtig: Der im November 2015 beim späteren Meister SC Bern entlassene Boucher und der bei den ZSC Lions im Frühjahr 2016 verabschiedete Crawford übernahmen gemeinsam die sportliche Verantwortung bei den Senators. Sie brachten die Mannschaft wieder auf Kurs. Und dies, ohne dass das Team im Vergleich zum Vorjahr personell massiv verändert worden wäre. Sprich: Das Hauptverdienst an dieser Steigerung haben die beiden «Schweizer» Trainer, die der Mannschaft das richtige taktische Konzept vermitteln konnten.

Der Einfluss von Matthews

Beispiel Toronto Maple Leafs: Erst zum zweiten Mal seit 2004 dürfen die Fans aus der – neben Montreal – wohl eishockeyverrücktesten Stadt der Welt wieder im Konzert der Grossen mitmischen. Das ist wohl die grösste Überraschung. Kein anderes NHL-Team ist jünger als die «Leafs». Doch genau die Jüngsten der Mannschaft haben massgeblich zur Renaissance beigetragen. Allen voran Super-Neuling Auston Matthews, der in seiner ersten Saison gleich die 40-Tore-Marke knackte. Matthews? Richtig: Der Matthews, der letzte Saison noch in den Reihen der ZSC Lions gezaubert hatte, bevor er im Sommer von den Toronto Maple Leafs im Draft an erster Stelle ausgewählt wurde.

Beispiel Calgary Flames: Mit etwas Böswilligkeit könnte man bei den «Flammen» interpretieren, dass ihnen die Trennung von allen Schweizer Verbindungen geholfen hat. Der ehemalige ZSC-Lions-Coach Bob Hartley musste seinen Platz hinter der Bande räumen. Die entscheidende Veränderung fand jedoch im Tor statt. Die unbefriedigende Zusammenarbeit mit Jonas Hiller wurde beendet. Der neu verpflichtete Brian Elliott und dessen Torhüter-Partner Chad Johnson waren hauptsächlich dafür verantwortlich, dass sich die Flames einen Playoff-Platz ergatterten.

Beispiel Edmonton Oilers: Letztmals stand der fünffache Stanley-Cup-Sieger im Jahr 2006 in der entscheidenden Phase der Meisterschaft. Der Grund für die Renaissance ist hier einfach zu finden. Er heisst Connor McDavid. 100 Skorerpunkte hat der 19-Jährige in seiner zweiten NHL-Saison gesammelt. Er ist einer dieser Spieler, der eine Mannschaft im Alleingang in neue Höhen zu führen vermag.

Beispiel Montreal Canadiens: Dass die «Habs» nach einjähriger Absenz wieder in den NHL-Playoffs mitspielen dürfen, hat einen ebenso simplen Grund. Superstar-Torhüter Carey Price, der einen Grossteil der letzten Saison verletzungshalber ausfiel, war wieder fit.

Ob es einem kanadischen Team am Ende auch zum Titel reicht, muss angezweifelt werden. Klar ist aber, dass vor allem die Edmonton Oilers und die Toronto Maple Leafs dank ihren Franchise-Spielern Connor McDavid und Auston Matthews blendende Zukunftsaussichten haben. Playoffs ohne kanadische Beteiligung dürften für absehbare Zeit der Vergangenheit angehören.