Philippe Gaydoul rettete den EHC Kloten 2012 vor der Pleite. Über 20 Millionen seines Privatvermögens steckte der Milliardär und Ex-Denner CEO in die EHC Kloten AG. Sein Engagement als Präsident beendete er 2015. Jetzt holt ihn die Zeit beim Fliegerklub ein: Die Klotener wollen sein Haus am Zürichsee pfänden. Das berichtet der "Tages-Anzeiger".

Gaydoul soll dem Klub eine Million Franken schulden. Dieses Geld sei vertraglich vereinbart gewesen, schreibt die Zeitung. Gaydoul habe das aber nie anerkannt. Der Streit geht auf den April 2015 zurück, als Gaydoul seine Aktienmehrheit der EHC Kloten Sport AG an die nordamerikanische ASE-Gruppe abtrat. In einer Vereinbarung verpflichtete er sich, zwei Betriebszuschüssen an den Klub zu leisten: zwei Millionen Franken im ersten Jahr nach der Übernahme, eine Million im zweiten.

Die ASE verkaufte die Aktien schon ein Jahr später weiter. Da hatte Gaydoul die erste Tranche des Geldes bezahlt. Die zweite in der Höhe von einer Million Franken behielt er zurück – zum Missfallen des Klubs. "Es herrschen unterschiedliche Positionen bei der Interpretation eines Vertrags", sagt Gaydoul zum "Tages-Anzeiger".

Im November 2016 wurden die Flyers schliesslich aktiv: Sie liessen Gaydoul betreiben. Angeblich verfügt er über keinerlei flüssiges Vermögen. Im vergangenen Juni ist sein Haus am Zürichsee mit einer Pfändung belegt worden. Gaydoul bestreitet diese Vorgänge gegenüber dem "Tages-Anzeiger".

Am vergangenen Freitag ging ein Gespräch zwischen Gaydoul und dem heutigen Klubbesitzer ohne Ergebnis zu Ende. Der Streit dürfte sich noch eine Weile hinziehen. (mwa)