Die NHL bestätigt den Saisonstart am 13. Januar

Wegen der Reisebeschränkungen an der kanadisch-amerikanischen Grenze werden die sieben kanadischen Teams in der sogenannten "North Division" nur untereinander Partien bestreiten. Die Teams aus den USA sind in eine "East Division", "Central Division" und "West Division" mit je acht Teams eingeteilt. Auch hier treten die Teams nur innerhalb einer "Division" gegeneinander an.

Die Spielpläne sollten in den nächsten Tagen kommuniziert werden. Die Playoffs werden mit 16 Teams - je vier pro Division - im Best-of-7-Modus gespielt, wobei die ersten beiden Runden innerhalb einer Division gespielt werden.