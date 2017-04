Michael Garnett strahlt über das ganze Gesicht: «Endlich will mal jemand mit mir reden!», ruft er laut im Anschluss an das SCB-Training in der Postfinance-Arena. Die vorbeilaufenden Teamkollegen lachen. So ist er, der Michael Garnett. Ein Gute-Laune-Bär mit einer speziellen Rolle in der Mannschaft des Titelverteidigers. Der 34-Jährige ist ein routinierter, starker Goalie mit langjähriger Erfahrung in Nordamerika und in der russisch geprägten KHL. Doch während der laufenden Playoffs sieht man ihn während der Spiele nur auf der Tribüne sitzen. Michael Garnett ist die Absicherung der Berner, falls Stammkeeper Leonardo Genoni etwas zustossen sollte. Solange Genoni fit ist, bleibt dem Kanadier nur die Rolle des Zuschauers. Da er eine Ausländer-Lizenz beansprucht, figurierte Garnett noch nie auf dem Matchblatt. Ersatzmann während der Playoff-Spiele war beim SCB bisher immer der junge Joel Aebi.

Auch beim EV Zug musste die starke Nummer zwei immer draussen bleiben. Weil die Platzverhältnisse während der Finalserie in der Zuger Bossard-Arena zunehmend knapper wurden, durfte Jussi Markkanen zuletzt nicht mal mehr seinen angestammten Platz auf der Medientribüne benutzen. Das vierte Finalspiel am Donnerstag verfolgte er zusammen mit seinem gesperrten Teamkollegen Jarkko Immonen am TV in der Spielergarderobe. So ist das bei Markkanen und Garnett. Man ist mittendrin und doch nicht dabei. Doch beide wussten, was sie erwartet, als sie sich bei ihren jeweiligen Teams vor den Playoffs verpflichteten.

Der fliegende Hut

Michael Garnett ist der Typ Spieler, den jede Mannschaft gerne in den eigenen Reihen weiss. Trotz seiner Rolle als Lückenbüsser verbreitet er stets gute Stimmung. Während der Trainings auf dem Eis. In der Garderobe oder auch während der Spiele auf der Tribüne. Als Mark Arcobello im ersten Finalspiel gegen Zug der dritte persönliche Treffer gelang, warf Garnett – der nordamerikanischen Tradition gehorchend – zu Ehren des Hattrick-Schützen sein Baseball-Cap aufs Eis. Es war der einzige Hut im riesigen Stadion, welcher auf das Spielfeld segelte. Diese Aktion sagt viel aus über das Wesen und Wirken des Kanadiers. «Ich geniesse das hier unglaublich. Ich erlebe eine meiner schönsten Phasen meiner Eishockey-Karriere. Ich bin Teil einer Mannschaft, die Meister werden kann. Ich habe 25 neue Freunde gefunden und ich lerne ein neues, wunderbares Land kennen. Gleichzeitig kann ich jeden Tag trainieren und bleibe so in Form», fasst er alle Vorzüge seines ungewöhnlichen Abenteuers zusammen.

Für Jussi Markkanen ist die Situation noch etwas spezieller. Er war zwischen 2009 und 2013 Stammgoalie beim EV Zug und erreichte mit seiner Mannschaft viermal die Halbfinals, ehe er von der aktuellen Nummer eins, Tobias Stephan, abgelöst wurde. Als im Februar die Anfrage der Zuger kam, ob er sich eine Rückkehr unter klar definierten Bedingungen vorstellen könne, musste er nicht lange überlegen: «Einerseits hatte ich in Finnland mit meinem Team eine schlechte Saison und war froh, die Chance auf einen guten Abschluss zu haben. Auf der anderen Seite hatte ich mit Zug noch eine Rechnung offen. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Ich habe nicht damit gerechnet, nochmals hierher zurückzukehren. Aber jetzt habe ich die Chance, mit den Spielern, von denen ich immer noch einen Grossteil sehr gut kenne, etwas zu gewinnen», sagt der 41-Jährige.