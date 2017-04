Das siegbringende Tor erzielte in der 11. Minute der zweiten Verlängerung Sean Kuraly. Mit seinem zweiten Treffer des Abends sorgte der Stürmer für den zweiten Sieg der Bruins, die damit in der Best-of-7-Serie gegen Ottawa noch mit 2:3 Siegen in Rückstand liegen. Spiel 6 findet am Sonntag in Boston statt.

Auch Spiel 5 zwischen Washington und Toronto ging in die Overtime. In dieser dauerte es nur 64 Sekunden, ehe Justin Williams für die Capitals zum 2:1 traf. Washington führt damit in der Achtelfinalserie mit 3:2 Siegen. Den einzigen Treffer für die Maple Leafs erzielte Auston Matthews. Spiel 6 wird am Sonntag in Toronto ausgetragen.