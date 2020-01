Der Wiederholungstäter kommt ungeschoren davon, der Rächer wird bestraft

Die Wege des Eishockey-Disziplinarwesens sind manchmal unergründlich. Wer nach dem Swiss-League-Spitzenkampf zwischen dem EHC Olten und dem EHC Kloten (2:3 n.V.) auf mögliche Sperren gegen einzelne Spieler gewettet hätte, der wäre böse überrascht worden.

Stämpfli trifft Knelsen aus dem toten Winkel am Kopf, während dieser zusätzlich noch in einer verwundbaren Position ist. Im Anschluss checkt Maurer als Racheakt Stämpfli mit dem Stock an den Kopf und zusätzlich noch zweimal, als er am Boden liegt.

Wen hätten Sie gesperrt?