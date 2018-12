Man nehme den Kurort Davos, das einmalige Stadion, den Termin zwischen Weihnachten und Silvester, die TV-Präsenz, viel Tradition und die Popularität des HC Davos – und schon haben wir die Spengler-Cup-Zauberformel. Allerdings ist es notwendig, diese Zauberformel ab und zu der Zeit anzupassen. Zum Beispiel durch die Aufstockung von fünf auf sechs Teams (2010) mit der Option, eine zweite Mannschaft aus der Schweiz einzuladen.

Vor einem Jahr durfte unser Nationalteam im Rahmen der Olympia-Vorbereitung mitspielen. Die Erregungen – das Turnier und die «Nati» haben nicht die gleichen Werbepartner – waren jedoch zu gross. So kommt es, dass 2018 kein zweites Schweizer Team dabei ist.

Aber seit dem Ende der weltanschaulichen Auseinandersetzung zwischen Ost und West hält sich das Interesse an ausländische Klubteams selbst dann in einem überschaubaren Rahmen, wenn sie aus Russland oder Tschechien kommen. Vor ausverkauftem Haus rocken inzwischen beim Spengler Cup nur noch Davos und Team Canada, mehrheitlich aus Stars der einheimischen Liga zusammengestellt.

Entscheid bis Ende April

Fredy Pargätzi, für das sportliche Wohl des Turniers zuständig, wird deshalb ein wenig an der «Zauberformel» schrauben. Bei der gestrigen Strategie-Sitzung des OK waren sich alle einig: Es braucht wieder ein zweites Schweizer Team. Also neben dem HCD und Team Canada einen dritten Teilnehmer, der das Stadion bis auf den letzten Platz füllt. «Wir streben in dieser Sache bis Ende April einen definitiven Entscheid an», sagt Fredy Pargätzi. Zwei Faktoren seien entscheidend: die sportliche Konkurrenzfähigkeit und ein klares Bekenntnis zum Turnier. Die Teilnahme von Kloten 2011 sei ihm immer noch in unangenehmer Erinnerung.

Sogar die jeder Polemik abholde Agentur schrieb damals: «Die Klotener liessen in Davos trotz gegenteiliger Beteuerung jegliche Seriosität vermissen.» Der Höhepunkt war eine 2:9-Pleite gegen Dinamo Riga. Bei den Topteams (Bern, Zug, ZSC Lions) ist der Spengler Cup wegen der zusätzlichen sportlichen Belastung nicht populär. SCB-General Marc Lüthi sagt: «Solange wir in mehreren Wettbewerben engagiert sind, ist der Spengler Cup für uns kein Thema.» Zugs Sportchef Reto Kläy winkt aus den gleichen Gründen ab. ZSC-Manager Peter Zahner sagt, man würde eine Anfrage prüfen, aber der Entscheid liege beim Verwaltungsrat.

Herzensangelegenheit Spengler Cup

Die perfekten Teams sind jene, für die das Turnier eine Herzensangelegenheit ist. Mit Gottéron, Lugano und Servette haben die Organisatoren bereits beste Erfahrungen gemacht. Die HCD-Krise eröffnet nun Fredy Pargätzi neue Möglichkeiten: Wenn der HCD als 10. der Liga konkurrenzfähig ist, dann gibt es keine sportlichen Argumente mehr gegen Ambri, Langnau oder Biel.

Da die TV-Einschaltquoten in allen drei Landesteilen wichtig sind, kommt das zweite Schweizer Team idealerweise aus dem Welschland oder dem Tessin. Favorit Nummer 1 ist daher für 2019 Ambri. Fredy Pargätzi bestätigt das Interesse und HCD-Präsident Gaudenz Domenig sagt: «Filippo Lombardi (Ambris Präsident, d. Red.) interessiert sich schon seit längerer Zeit. Bisher habe ich ihn immer vertröstet und gesagt: ‹Wenn ihr mal so gut seid, dass ihr in die Playoffs kommt, können wir darüber reden.› Nun sieht es ganz so aus, als könnte Ambri die Playoffs erreichen.»

Ambri ist inzwischen besser als Davos und passt perfekt zur «Zauberformel». Sogar ZSC-Manager Peter Zahner sagt: «Ich fände es gut, wenn Ambri zum Spengler Cup eingeladen würde.» Ach, wäre das wunderschön, wenn «La Montanara», die kultigste Siegeshymne des Welteishockeys auch einmal beim Spengler Cup zu hören wäre. Kommt Ambri 2019, dann wird entweder kein Team aus Deutschland oder Tschechien dabei sein. Davos, Team Canada, eine Mannschaft aus der KHL und aus Finnland sind hingegen gesetzt.