Die Berner sind viel zu weich. In jeder Beziehung. So lässt sich nach der gestrigen Niederlage diese ganze Serie auf einen Nenner bringen. Die ZSC Lions waren in den ersten drei Spielen bereits bissiger und nur einmal besiegt worden. Im zweiten Spiel in der Verlängerung (3:4). Sie hatten die zwei Partien in Bern gewonnen. Und doch waren es noch keine ganz grossen Siege. Denn dieser SCB konnte doch nicht der wahre, der raue, der echte, der grosse, der mächtige, der meisterliche SCB gewesen sein. Dieser wahre SCB würden die ZSC Lions zu spüren bekommen.

Aber gestern hat zum ersten Mal der echte, der grosse, der mächtige, der meisterliche SCB verloren. Gestern war das Spiel der Wahrheit. Gestern war nicht Playoff-Auftakt und auch kein zweites oder drittes Spiel, das man noch verlieren durfte. Weil noch Gelegenheit zur Korrektur war. Gestern waren im Hallenstadion tiefe Playoffs ohne Rückzugsmöglichkeiten.