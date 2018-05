Die Schweizer NHL-Stürmer Nino Niederreiter, Sven Andrighetto und Timo Meier stellen sich an der WM in Kopenhagen den Fragen über die beste Liga der Welt (NHL), über Eishockey-Skills, die sie gerne noch besser beherrschen würden und über das Ziel der Schweizer Eishockey-Nati in Dänemark.