Die fehlenden Perspektiven

Ein ähnliches Schicksal dürfte Hollenstein erspart bleiben, wenn er in der kommenden Saison zum ersten Mal im Dress der ZSC Lions in der Swiss Arena auflaufen wird. Auch wenn es in den Reihen der Kloten-Anhänger sicher einige Leute gibt, die ihrem Captain und Aushängeschild den Transfer übelnehmen, so ist man in der Flughafenstadt realistisch genug, um auch genügend Verständnis aufzubringen.

Die Perspektiven beim sportlich erodierenden EHCK werden sicher nicht besser. Neben Hollenstein werden den Verein mit Vincent Praplan (wechselt mit grosser Wahrscheinlichkeit nach Nordamerika) und Daniele Grassi (Bern) zwei weitere Schweizer Leistungsträger verlassen.