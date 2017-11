Ersatz für Samuel Walser

Wie Samuel Walser ersetzen? Darüber hat sich Arno del Curto bereits intensiv Gedanken gemacht. Er möchte Luca Hischier (23) vom SC Bern nach Davos holen. Und ihm eine zentrale Rolle zuweisen.

Der ältere Bruder von NHL-Wunderkind Nico Hischier steht damit vor der wegweisenden Wahl, ob er weiterhin Ergänzungsspieler und Pendler zwischen den Linien bei Kari Jalonen oder künftig eine zentrale Figur in Arno Del Curto «Tinguely-Maschine» sein will. Vielleicht hilft es ja, dass sein Agent Sven Helfenstein der Schwiegersohn von Guido Tognoni ist. Einem langjährigen Freund von Arno Del Curto.

Keine Nummer 2 mehr

Auch bei den ZSC Lions stehen Verschiebungen hinter den Kulissen an. Sportchef Sven Leuenberger hat es gestern gern gesehen, dass Lukas Flüeler zum besten Spieler der Partie gewählt worden ist.

Denn voraussichtlich muss er nächste Saison ganz und gar seiner Nummer 1 vertrauen. Niklas Schlegel, im Frühjahr noch WM-Held, gestern ins Farmteam zu den GCK Lions verbannt (4:5 n.P. gegen EVZ Academy) akzeptiert die Rolle der Nummer 2 voraussichtlich nicht mehr länger.

Die Chance: Nummer 1 in der NLA

Sein Agent Andy Rufener arbeitet an einem Transfer zu Kloten um dort im Falle eines Abgangs von Luca Boltshauser die neue Nummer 1 zu werden. ZSC-Manager Peter Zahner hätte für diesen Schritt Verständnis: «Wenn er die Chance bekommt, in der NLA die Nummer 1 zu werden, dann muss er sie packen. Wir würden in diesem Falle einen unserer eigenen Goalies als Nummer zwei einsetzen.»

Und im «kleinen Transfer-Grenzverkehr» zwischen den ZSC Lions und Kloten sollte im Gegenzug ja Klotens Leitwolf Denis Hollenstein ins Hallenstadion wechseln. Einer der ganz grossen Entscheidungsträger der ZSC Lions sagt zu diesem anstehenden, aber überaus brisanten Transfergeschäft: «Ich will dazu nicht einmal in dem Sinne zitiert werden, dass ich nichts dazu zu sagen habe.»