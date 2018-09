Rückschläge und wilde Zeiten hat es immer wieder mal gegeben. Aber es waren nur Episoden, die das tiefe HCD-Selbstvertrauen nicht einmal zu ritzen vermochten. Dieses Selbstverständnis, auf einer Mission zu sein, um das Eishockey ständig zu verbessern und dabei immer neue Gipfel des Ruhmes zu erstürmen.

Immer schneller, immer besser, immer anders. Immer HCD. Und jetzt zwei Pleiten gegen Lugano (1:3) und Ambri (2:5) mit dem ausländischen NHL-Lottergoalie Anders Lindbäck (Fangquote 89,90 Prozent). Krise! Oder besser: Sinnkrise!

Kürzlich fragte ein bekannter Spieleragent, was eigentlich mit Arno Del Curto los sei. Er habe in Arnos Auftrag nach einem starken ausländischen Center gesucht, einen gefunden und offeriert. Arno habe sich bedankt und versichert, man werde sich umgehend melden.

Am anderen Tag habe er den Medien entnommen, dass die Davoser einen ausländischen Torhüter verpflichtet haben. Um zu verstehen, wie es im aufgewühlten HCD-Innenleben zu- und hergeht, können wir uns nicht mehr auf offizielle Verlautbarungen verlassen. Erst recht nicht mehr, seit Präsident Gaudenz Domenig seinem Trainer untersagt hat, sich spontan öffentlich zu äussern.

Ein Torhüter darf sofort gehen

Aber es gibt natürlich Gewährsleute, mit denen sich Arno Del Curto austauscht. So ist es einfach, ein wunderbares alpines Hockey-Krisen-Panorama zu entwerfen. Am Anfang steht eine gut gemeinte Naivität der beiden jungen Torhüter Joren van Pottelberghe (21) und Gilles Senn (22).

Sie haben ihrem Chef anvertraut, dass sie im Sommer 2019 ihr Glück in Nordamerika suchen werden. Damit haben sie sich aus dem Spiel genommen: bedingungslose Loyalität ist die Voraussetzung, um ein wahrer «Zeuge Del Curtos» zu sein. Jetzt schon den Kopf in Amerika? Das geht nicht. Das ist sozusagen «Verrat».

Darin stimmen alle Berichte aus dem HCD-Inneren überein: Arno Del Curto habe nicht nur das Vertrauen in seine Goalies verloren, die ihn immerhin schon zweimal in die Playoffs und einmal in den Halbfinal gebracht haben. Er sei zudem überzeugt, dass auch die Mannschaft dieses Ur-Vertrauen nicht mehr habe, das es nun einmal bei Torhütern brauche.