Dank herrlichem Fazzini-Treffer im Penaltyschiessen: Schweiz bezwingt Deutschland erneut

Wie bereits beim 4:2-Sieg am Donnerstag in Herisau waren die Schweizer in Unterzahl in Rückstand geraten. Die Deutschen benötigten nur 51 Sekunden, um in der 16. Minute im ersten Powerplay durch Andreas Eder in Führung zu gehen. Das Tor fiel entgegen dem Spielverlauf, hatten doch die Schweizer zuvor der Partie den Stempel aufgedrückt und den Gegner immer wieder gut unter Druck gesetzt.

Diesmal gelang den Schweizern vor 3512 Zuschauern noch vor der ersten Pause eine Reaktion. 139 Sekunden nach dem 0:1 glich Damien Riat nach einem gewonnenen Bully von André Heim mit einem Schuss in die weite Ecke aus. Der beim EHC Biel tätige Riat bestritt sein 30. Länderspiel, womit er klar der erfahrenste Akteur im jungen Schweizer Team war und auch der einzige mit WM-Erfahrung. Am Donnerstag hatte Riat einige gute Chancen ausgelassen.

In der Folge fielen allerdings keine Treffer mehr, was in erster Linie an der fehlenden Kaltblütigkeit der Schweizer lag. Alleine in der Verlängerung vergaben sie drei Topchancen. Allerdings bekundeten sie auch Pech, als Luca Hischier in der 61. Minute am Pfosten scheiterte - wie in der 57. Minute schon Gilian Kohler nach einem Ablenker. Danach sündigten auch Justin Sigrist (64.) und Heim (65.). Besser machten es die Gastgeber im Penaltyschiessen, in denen mit Hischier, Verteidiger Dominik Egli und Luca Fazzini gleich drei Schützen reüssierten. Für die Deutschen trafen Eder und Tim Wohlgemuth.