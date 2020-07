Der 30-Jährige unterzeichnete mit dem HC Lausanne einen Dreijahresvertrag. Conacher hatte 2015/16 eine Saison für den SC Bern gespielt.

Conacher war zuletzt vier Jahre bei Tampa Bay Lightning unter Vertrag gestanden und brachte es auf 52 NHL-Einsätze. Beim SC Bern liess er sich in 62 Spielen 61 Skorerpunkte notieren und trug somit wesentlich Anteil am Meistertitel. Mit dem Team Canada gewann Conacher in jener Saison auch den Spengler Cup.