Columbus Blue Jackets verpflichten Tim Berni

Der 20-jährige Zürcher Berni kam in der unlängst abgebrochenen National-League-Saison für die ZSC Lions zu 45 Einsätzen. Dabei glückten dem Verteidiger, der 2018 von den Blue Jackets in der sechsten Runde gedraftet wurde, 11 Skorerpunkte. Der Schweizer Junioren-Internationale stand über den Jahreswechsel zudem als Captain der U20 an der Junioren-WM in Tschechien im Einsatz, wo die Schweiz die Viertelfinals erreichte.

In Columbus trifft Berni mit Dean Kukan auf einen anderen Zürcher Verteidiger, der den Sprung in die NHL bereits vollzogen hat. Kukan wechselte 2015 von Schweden in die USA und etablierte sich in der vergangenen Saison im NHL-Team.