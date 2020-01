Captain Josi für Nashville zum 6:5-Sieg n.P. über New Jersey

Die Nashville Predators mit Captain Josi siegten auswärts gegen die New Jersey Devils 6:5 nach Penaltyschiessen.

Auch im Skorerpunkte-Duell verzeichnete der Berner mit 2:1 Assists gegenüber dem Walliser den besseren Wert. Josi, der für sein Team fast eine halbe Stunde auf dem Eis stand, war im Schlussdrittel an beiden Treffern der Predators beteiligt. Zuerst löste er erfolgreich einen Gegenangriff aus, und beim Ausgleich zum 5:5 stand er mit der Powerplay-Formation auf dem Eis. Hischier spielte beim ersten Tor von New Jersey, das in Unterzahl fiel, die entscheidenden Rolle. Der 21-Jährige gewann einen Zweikampf an der Bande und ermöglichte so den Shorthander.

Mit Mirco Müller (New Jersey) und Yannick Weber (Nashville) standen in dieser Partie insgesamt vier Schweizer auf dem Eis.