Der souveräne Heimauftritt der Bieler (6:0) mündete im höchsten Heimsieg gegen Ambri-Piotta seit 1992, als die Seeländer mit dem gleichen Skore gewinnen konnten. Für Ambri nahm das Unheil bereits im Startdrittel mit einem Saison-Novum seinen Anfang: Zuvor hatten die Leventiner in dieser Saison im 1. Drittel noch nie drei Tore kassiert.

Dass Biel als einziges Top-3-Team gewinnen konnte, spielte den SCL Tigers in die Hände. Die Emmentaler stiessen dank dem zweiten Pflichtspiel-Sieg gegen die ZSC Lions (4:1) innerhalb von zehn Tagen auf Kosten von Zug (1:3 gegen Fribourg-Gottéron) und Bern (2:4 gegen Lugano) auf den 2. Platz vor.

Der HC Davos kann die aktuelle Talfahrt derweil etwas abbremsen und verhindert die siebte Niederlage in Folge in der National League im Penaltyschiessen. Im Duell mit Schlusslicht Rapperswil-Jona behielten die Bündner nach 0:1-Rückstand am Schluss nur knapp die Oberhand.

Resultate und Rangliste:

Resultate: Biel - Ambri-Piotta 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Genève-Servette - Lausanne 4:6 (1:0, 1:5, 2:1). Rapperswil-Jona Lakers - Davos 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) n.P. Lugano - Bern 4:2 (1:2, 3:0, 0:0). SCL Tigers - ZSC Lions 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Zug - Fribourg-Gottéron 1:4 (1:2, 0:0, 0:2).

Rangliste: 1. Biel 16/33 (58:32). 2. SCL Tigers 14/27 (43:27). 3. Bern 14/26 (40:25). 4. Zug 14/26 (39:32). 5. Fribourg-Gottéron 16/26 (38:38). 6. ZSC Lions 14/24 (31:31). 7. Lausanne 16/22 (41:42). 8. Lugano 14/21 (43:34). 9. Ambri-Piotta 14/21 (34:41). 10. Genève-Servette 15/20 (34:43). 11. Davos 14/11 (25:53). 12. Rapperswil-Jona Lakers 15/7 (17:45).