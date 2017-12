Das einzige Tor der Partie vor 5650 Zuschauern erzielte Goran Bezina in der 29. Minute. Dabei stellte sich Fribourg äusserst dilettantisch an, gewährte es dem 37-jährigen Verteidiger in der eigenen Zone zu viele Freiheiten. Bezina konnte bei seinem fünften Saisontreffer das gegnerische Tor umkurven und seelenruhig abschliessen. Dabei sah auch Gottérons Goalie Barry Brust nicht gut aus, liess er sich doch zwischen den Schonern erwischen. In der 31. Minute vergab Juraj Simek die grosse Chance zum 2:0. Fribourg agierte jedoch zu harmlos, um noch für die Wende zu sorgen. Der Genfer Keeper Robert Mayer feierte dank 30 Paraden seinen zweiten Shutout in der laufenden Meisterschaft.

Bei den Gästen machten sich die vielen Absenzen von Topspielern bemerkbar. Zwar standen Yannick Rathgeb und Julien Sprunger am Mittwoch auf dem Eis und es schien, als könnten sie ihre Comeback geben. Daraus wurde aber nichts nichts. Ausserdem fielen krankheitshalber auch noch die Tschechen Roman Cervenka und Michal Birner aus, die beiden besten Skorer von Fribourg. Auch deshalb brachte Gottéron in der Startphase während einer zwei Minuten dauernden doppelten Überzahl nichts zu Stande - wie auch in den letzten 54 Sekunden, als es mit sechs gegen vier Feldspielern agieren konnte.

Telegramm und Rangliste:

Genève-Servette - Fribourg-Gottéron 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

5650 Zuschauer. - SR Massy/Wiegand, Borga/Kaderli. - Tor: 29. Bezina (Riat, Wick) 1:0. - Strafen: je 4mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Richard; Bykow.

Genève-Servette: Mayer; Petschenig, Tömmernes; Vukovic, Fransson; Jacquemet, Bezina; Loeffel; Da Costa, Richard, Spaling; Schweri, Romy, Simek; Wick, Rubin, Riat; Traber, Heinimann, Mercier; Holdener.

Fribourg-Gottéron: Brust; Holös, Chavaillaz; Kienzle, Stalder; Glauser, Abplanalp; Kühni; Fritsche, Rivera, Vauclair; Neuenschwander, Slater, Mottet; Rossi, Bykow, Marchon; Meunier, Schmutz, Chiquet.

Bemerkungen: Genève-Servette ohne Hasani, Bays, Douay, Gerbe, Massimino, Almond und Rod. Fribourg-Gottéron ohne Rathgeb, Schilt, Sprunger (alle verletzt), Cervenka und Birner (beide krank). - Timeout Fribourg (57:57), danach bis Spielende ohne Goalie.

Rangliste: 1. Bern 27/60 (101:58). 2. Lugano 26/53 (88:62). 3. ZSC Lions 28/49 (92:73). 4. Fribourg-Gottéron 28/46 (73:79). 5. Davos 28/44 (80:88). 6. Zug 26/42 (77:66). 7. Biel 28/40 (76:82). 8. Genève-Servette 28/37 (63:76). 9. Lausanne 27/36 (78:87). 10. SCL Tigers 28/34 (71:84). 11. Ambri-Piotta 28/33 (74:85). 12. Kloten 28/21 (58:91).