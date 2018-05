Das Tor hütet gegen die Franzosen deshalb wie bereits gegen Schweden (3:5) Leonardo Genoni vom SC Bern. Als zweiter Torhüter steht erstmals an einer WM Gilles Senn vom HC Davos auf dem Matchblatt.

Mit einem Sieg gegen Frankreich qualifiziert sich die Schweiz für die Viertelfinals, in denen sie am Donnerstag in Herning entweder auf Finnland oder die USA trifft.