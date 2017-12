Vier der letzten fünf Partien hatte der souveräne Leader aus Bern zuletzt in der Verlängerung oder gar erst im Penaltyschiessen beendet. Auch in Ambri stand es nach 60 Minuten unentschieden. Dafür machten die Berner in der Verlängerung kurzen Prozess, bereits mit dem ersten Angriff sicherten sie sich den Zusatzpunkt und den dritten Sieg in Folge. Restlos zu überzeugen vermochte der SCB aber nicht.

Dass es im dritten Vergleich mit dem SCB nicht nur die ersten Tore schoss, sondern auch den ersten Punkt holte, dürfte Ambri nicht getröstet haben. Denn die Playoff-Plätze rücken nach der sechsten Niederlage im siebten Spiel nicht näher.

Der Rückstand von Ambri auf den Strich beträgt weiterhin zwölf Punkte. Die Leventiner traten zwar auch gegen den Schweizer Meister leidenschaftlich auf und boten eine kämpferisch starke Leistung, dennoch dürften sie es nur mit einem Sondereffort noch in die Top 8 schaffen.

Telegramm:

Ambri-Piotta - Bern 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) n.V.

4806 Zuschauer. - SR Massy/Tscherrig, Castelli/Gurtner. - Tore: 11. (10:14) Bodenmann (Scherwey) 0:1. 11. (10:54) D'Agostini (Zgraggen) 1:1. 25. Raymond (Haas, Blum/Ausschluss Bianchi) 1:2. 36. Lhotak (Zwerger, Fora/Ausschluss Kamerzin) 2:2. 38. Raymond (Arcobello) 2:3. 49. Plastino (D'Agostini/Ausschluss Kämpf) 3:3. 61. (60:16) Blum (Haas) 3:4. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 plus 10 Minuten (Kämpf) gegen Bern. - PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Ebbett.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Jelovac; Fora, Zgraggen; Ngoy, Collenberg; Gautschi; Trisconi, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Müller, Zwerger; Hazen, Emmerton, Lhotak; Lauper, Goi, Berthon; Mazzolini.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin, Krueger; Burren; Bodenmann, Arcobello, Rüfenacht; Raymond, Haas, Scherwey; Hischier, Ebbett, Kämpf; Berger, Pyörälä, Randegger.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Gautschi, Stucki, Pinana (alle verletzt), Incir (krank), Kubalik (Nationalteam Tschechien), Taffe, Guggisberg und Monnet (alle überzählig), Bern ohne Moser, Meyer (beide verletzt), Morin (überzähliger Ausländer), Noreau (Nationalteam Kanada) und Heim (U20). Pfostenschuss Kämpf (49.).