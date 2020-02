Der SC Bern, der es seiner grossen Fangemeinde erlauben will, die wichtige Partie zumindest im Fernsehen zu verfolgen, ermöglichte gemeinsam mit dem Rechteinhaber MySports und UPC, dass die Partie im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist. Blick TV und My Sports (auf dem Kanal My Sports Preview) zeigen die Partie inklusive aller Analysen ab 19.25 Uhr.

Am Samstag ist die Partie Lausanne - Bern zudem auf TV24 zu sehen.