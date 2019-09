Der Stürmer wurde ins AHL-Farmteam Utica Comets geschickt. Der 26-jährige Oberaargauer wurde zudem auf die Waiver-Liste gesetzt. Auf diese Liste gesetzte Spieler können innerhalb von 24 Stunden von anderen NHL-Teams verpflichtet werden, ohne dass eine Gegenleistung erforderlich ist. Geschieht dies nicht, wird Bärtschi die Saison in der AHL beginnen.

Bärtschi bestritt in der letzten Saison nach einer Hirnerschütterung nur 26 NHL-Spiele (9 Tore/5 Assists). Zudem haben sich in der Vorbereitung Sturmkonkurrenten in den Vordergrund gekämpft.