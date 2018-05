Washingtons Lars Eller hatte in der 27. Minute mit dem Treffer zum 4:0 den Weg zum Sieg endgültig geebnet. Tampa Bay zeigte im Schlussdrittel durch die Tore von Steven Stamkos (44.) und Ondrej Palat (54.) zwar noch eine entsprechende Reaktion, mehr als Resultatkosmetik betrieben sie damit indes aber nicht. Das zweite Spiel dieser Serie findet in der Nacht auf Montag wiederum in Tampa statt.