Der 33-jährige Gilroy stand in den vergangenen vier Saisons bei Jokerit Helsinki, Spartak Moskau und Atlant Mytischtschi im Einsatz. Zwischen 2009 und 2014 absolvierte der 1,85 Meter grosse Verteidiger zudem für die New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Ottawa Senators und Florida Panthers insgesamt 225 Spiele in der NHL.

Wie die Lakers in einem Communiqué schrieben, sei Gilroy ein Wunschkandidat von Trainer Jeff Tomlinson gewesen. "Wir haben einen Verteidiger gesucht, der uns einerseits offensiv helfen kann und gleichzeitig unser Team defensiv komplettiert", erklärte Tomlinson.