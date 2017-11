Shakra gehöre zu seinen "absoluten Schweizer Lieblingsbands", gestand der 61-Jährige dem "Blick". Kurz vor dem Erscheinen des neuen Shakra-Albums "Snakes & Ladders" am (heutigen) Freitag besuchte der Trainer die Emmentaler in ihrem Studio in Trub.

Die Musik von Shakra wecke "das Kreative" in ihm, so Del Curto: "Ich habe sofort Bilder von Szenen und Spielzügen im Kopf. Musik gibt mir den Mut, auf dem Eisfeld Dinge zu wagen, die ich mich sonst nie getrauen würde." Im Übrigen habe er als Teenager mal Bass gespielt. "Hätte ich das Hockey nicht gehabt, wäre ich in die Musik gegangen."